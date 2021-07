Kia EV6: Mehr Reichweite als erwartet

In Zahlen: Die Versionen mit 77,4-kWh-Batterie und Heckantrieb können im kombinierten Zyklus bis zu 528 Kilometer zurücklegen, ehe sie wieder an die Steckdose müssen. Dem liegt ein Stromverbrauch von durchschnittlich 16,5 kWh/100 km zugrunde. Die bisherigen Schätzungen des Herstellers lauteten "über 510 Kilometer".



Auch die allradgetriebene Version knackt die 500-Kilometer-Marke, nämlich mit einer kombinierten Reichweite von 506 Kilometern und einem Durchschnittsverbrauch von 17,2 kWh/100 km.



Kia bietet den knapp 4,70 Meter langen Stromer als Basismodell, als GT-line und als GT an. Für das Basismodell mit Heckantrieb steht auch eine 58-kWh-Batterie zur Wahl, die mit einem 125 kW/170 PS starken Motor kombiniert ist.



Mit dem größeren Akku bringt es der Hecktriebler auf 168 kW/229 PS, der Allradler auf 239 kW/325 PS. "Beide Antriebsvarianten werden sowohl für das Basismodell, als auch für den EV6 GT-line angeboten", heißt es bei Kia.



Das grundsätzlich allradgetriebene und mit dem 77,4-kWh-Akku ausgestattete Topmodell EV6 GT leistet 430 kW/585 PS. Es wird ab Winter 2022 ausgeliefert.