Kia EV6: Schneller laden via Gratis-Update

Unter optimalen Betriebsbedingungen kann ein EV6 dank seiner 800-V-Technologie, die durch die Electric-Global Modular-Plattform (E-GMP) des EV6 ermöglicht wird, mit bis zu 240 kW geladen werden. Das ist zwar freilich nur der in der Regel sehr kurz mögliche Spitzenwert, dennoch ist der EV6 ein Auto, das dem Begriff "Schnellladen" an einer entsprechenden Ladestation alle Ehre macht. Der Hersteller rechnet vor: in nur 18 Minuten kann der Wagen von 10 % auf 80 % SOC gebracht werden. Der Haken: Schon bei für mitteleuropäische Winter "milden" fünf Grad Celsius kann dieselbe Ladung jedoch in einem MY22 EV6 ohne Batteriekonditionierung schon etwa 35 Minuten dauern. Doch jetzt nicht mehr. Via Update (leider nicht OTA, sondern nur über den Kia Partner des Vertrauens) wird nun allerdings auf- bzw. nachgerüstet und die Ladezeit in diesem Setting um bis zu 50 % verbessert.



"Der Upgrade-Prozess umfasst das Satellitennavigationssystem, das erforderlich ist, da die Konditionierungsfunktion die Batterie des EV6 automatisch vorwärmt, wenn der Fahrer ein Gleichstrom-Schnellladegerät als Ziel in das Navigationssystem eingibt, die Batterietemperatur unter 21 Grad liegt und der Ladezustand 24 % oder mehr beträgt. Die Konditionierung wird automatisch deaktiviert, wenn die Batterie ihre optimale Betriebstemperatur erreicht hat." erklären die Süd-Koreaner. Der Update-Prozess selbst dauert rund 45 Minuten und ist für alle Fahrer des EV6 Modelljahr 2022 kostenlos. Wer erst jetzt zuschlägt, also ein Modelljahr 2023 sein Eigen nennen darf, spart sich diesen Weg freilich. Alle neuen EV6, inklusive des GT, sind bereits bei Auslieferung "pre-konditionierungs-fähig". Ebenso übrigens wie der neue Kia Niro.



Alexandre Papapetropoulos, Director Product and Pricing bei Kia Europe, sagt: „Der EV6 hat Preise und Lob für seine beeindruckende ultraschnelle Ladeleistung, seine reale Reichweite von bis zu 528 km (WLTP) und sein erstklassiges Platzangebot, sowie für seine erstklassige Technologie erhalten. Wir suchen ständig nach Möglichkeiten, unsere Produkte zu verbessern, und mit dem neuen Batteriekonditionierungs-Upgrade kann jeder bestehende EV6-Kunde von noch schnelleren Ladezeiten bei kühlem Wetter profitieren – besonders nützlich, wenn die Temperaturen sinken. Diese neue Funktion ist einfach und intuitiv zu bedienen und stellt sicher, dass Fahrer weniger Zeit mit dem Aufladen verbringen und mehr Zeit haben, die Fahrt zu genießen. Diese Initiative unterstreicht unser Engagement, das Eigentumserlebnis für alle Kunden zu maximieren.“