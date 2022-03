Kia EV6 ist Auto des Jahres in Europa

Kia EV6 ist Auto des Jahres in Europa | 01.03.2022

Renault Megane E-Tech und Ioniq 5 auf Platz 2 & 3

Der Kia EV6 ist Car of the Year, eine Auszeichnung, bei der Autojournalisten aus 23 europäischen Ländern das beste neue Fahrzeug der letzten 12 Monate wählen können. Wegen des Einmarsches Russlands in der Ukraine beschloss die Jury, die Stimmen der russischen Delegierten nicht zu zählen. Bei der Bekanntgabe dieser Entscheidung erklärten die Organisatoren jedoch, dass diese Stimmen nichts an der Rangfolge des Gewinners oder der Zweitplatzierten geändert hätten.