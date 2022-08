Die Koreaner haben mit dem EV9 viel vor. Konkret, so der Pressetext, wollen sie mit dem kommenden Elektro-SUV "das Segment der großen SUVs revolutionieren und neue Maßstäbe in Bezug auf Design, Leistungsfähigkeit, Reichweite, Fahrdynamik, Technologie und Komfort setzen"; und so nebenbei den Imagewandel von Kia gehörig vorantreiben. Damit das klappt, muss nun aber noch fleißig getestet und optimiert werden. Zurzeit werden die Entwicklungsfahrzeuge im globalen Kia-Forschungs- und Entwicklungszentrum in Namyang, Korea, anspruchsvollsten Prüfungen unterzogen. Darunter unter anderem ein Offroad-Programm, bei dem der EV9 beispielsweise seine Kletterfähigkeit, sein Können in unwegsamem Gelände und seine Zuverlässigkeit bei Fahrten durch tiefes Wasser unter Beweis stellen muss. Es warten aber auch Hochgeschwindigkeits- und Handling-Parcours sowie Teststrecken mit reibungsarmen Oberflächen, auf denen seine Straßenlage optimiert wird.



Es wird aber auch andernorts auf der Welt getestet, etwa auf dem unerbittlichen Kopfsteinpflaster belgischer Straßen und - selbstverständlich - auch auf der Nürburgring Nordschleife in der deutschen Eifel.



Übrigens: Das Konzeptauto, dass einen wie uns versprochen wurde schon sehr genauen Blick auf das Außendesign des Serienautos erlaubt (und diese Bilder lassen uns daran jetzt nicht grundsätzlich zweifeln), haben wir bereits persönlich in Augenschein nehmen dürfen. Hier gehts zu unserem Bericht: Kia EV9: Der Ausblick erstmals in Europa