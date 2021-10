Kia Sorento PHEV AWD 7-Sitzer im Test

Ans Wegfahren muss man sich gewöhnen: Wie Sheriff Longmire aus der Western-Serie zum Abschied noch einmal an die Hutkrempe tippend, das mächtige SUV per Knopfdruck zum Leben erwecken in Erwartung eines zumindest sonoren Sechszylindergrummelns (man denke an den Ford Explorer) und dann: Säusel!

Für viele Meilen am Stück

Auch wenn mit beherztem Gasstoß der Benziner zum Leben erweckt wird, die Diskrepanz zwischen optischem und akustischem Auftritt des Allrad-Hünen schmerzt. Aber sobald sich der Große in Bewegung setzt, macht er alles wieder gut: Bequeme, große Ledersitze, jede Menge Annehmlichkeiten und Assistenz machen die Langstrecke zur Paradedisziplin für den Sorento. Selbst wenn der Wagen auf den ersten Blick wie für die USA gemacht scheint, helfen hohe Sitzposition und 360-Grad-Kamera zuverlässig, wenn es im „old country“ einmal eng wird. Dafür nehmen bis zu sieben Passagiere Platz oder man nimmt sich einen Gutteil des Hausrats mit in einer Gepäckhöhle, die mit Fug und Recht als gigantisch bezeichnet werden kann. Im Alltag harmonieren E-Antrieb und Zweiliter-Vierzylinder dann auch so gut, dass man sich mit dem Konzept rasch aussöhnt. Der Durchschnittsverbrauch freilich hat mit dem Wert aus dem Prospekt in der Realität nichts zu tun, sondern liegt bei gut acht Litern, eh auch beachtlich für ein Auto dieser Größe. Rein elektrisch fährt der Sorento in unserem Test denn auch tatsächlich knapp 50 Kilometer, hundertprozentig in den E-Modus zwingen lässt sich der Antrieb allerdings auch in der Stadt nicht.

Technische Daten:

Leistung | Drehmoment 265 PS (195 kW) | 350 Nm

0–100 km/h | Vmax 8,7 s | 193 km/h

Getriebe | Antrieb 7-Gang aut. | Allrad

E-Reichweite 57 km (WLTP)

Ø-Verbrauch 1,6 l/100 km | 18,4 kWh/100km

Ladedauer ca. 3,5 h1 | ca. 5 h2*

Kofferraum | Zuladung 175–2.077 l | 698 kg

Garantie Fahrzeug | Batterie 7 Jahre/150.000 km

Basispreis | NoVA 51.590 (inkl.) | 0 %



Das gefällt uns: der mächtige Auftritt

Das vermissen wir: einen mächtigeren Antritt

Die Alternativen: Mitsubishi Outlander, Hyundai Santa Fe, Ford Explorer