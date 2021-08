Kia: Sportage Weltpremiere auf der IAA

Die Europa-Version mit Plug-in debütiert in München

Bis jetzt kennen wir nur die Lang-Version des Kia Sportage für dessen Heimatmarkt (siehe Bild oben). Europa hingegen bekommt seine ganz eigene Interpretation des neuen SUV. Diese wird am 1. September digital enthüllt und feiert dann sein Echtwelt-Debüt auf der IAA in München, die von 7. bis 12. September stattfindet.



Wer die Bilder der koreanischen Version und die Design-Skizzen für die EU-Version (rechts) durchsieht, kann sich schon ziemlich genau vorstellen, wie "unser" Sportage aussehen wird: schick! Auch die Technik des PHEV-Sportage klingt interessant: Der Teilzeitstromer kombiniert einen 1,6-Liter-Turbobenziner (1.6 T-GDI) mit einem 66,9-kW-Elektromotor und einer 13,8-kWh-Batterie. Kommt euch irgendwie bekannt vor? Kein Wunder. Just die selben Eck-Daten bringen auch dessen Konzern-Brüder, der Hyundai Tucson und Santa Fe PHEV mit. Dementsprechend können wir, obwohl es Kia noch nicht offiziell bestätigt hat, davon ausgehen, dass auch der Sportage PHEV eine Systemleistung von 265 PS, ein maximales Drehmoment von 350 Nm, eine 6-Gang-Automatik und eine E-Reichweite von über 50 km mitbringen wird.