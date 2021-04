Kia XCeed PHEV - im Test

Kia XCeed PHEV - im Test | 09.04.2021

Ein Quantum Gelb

Koreaner mit James-Bond-Referenz? Ach wo, nur der tatsächliche Name der auffälligen Testwagenlackierung. Unterwegs im bestens ausgestatteten Kia XCeed PHEV Platin mit Tank- und Ladeklappe.

Koreaner mit James-Bond-Referenz? Ach wo, nur der tatsächliche Name der auffälligen Testwagenlackierung. Unterwegs im bestens ausgestatteten Kia XCeed PHEV Platin mit Tank- und Ladeklappe.

Mit den sportlichen Ablegern ist es immer so eine Sache: Je weiter die optische Dynamik-Kurve nach oben geht, desto mehr sinkt die Kurve des Raumangebots. Meist leidet der Kofferraum an der schicken Linienführung. Doch: Den Käufern ist das meist egal, teilweise schwingt sogar etwas wie „Ich kann es mir leisten, auf Platz zu verzichten“ mit. Also: Wer mit unter 300 Liter Gepäckvolumen im Alltag zurecht kommt, der aufregend gezeichnete Kia XCeed PHEV wartet!

Gut dimensioniertes Package Was im Vergleich mit anderen Plug-in-Fahrzeugen auffällt: Kia hält sich bei der Systemleistung extrem zurück. Locker flockig schießen die anderen Kompakten teilweise weit über 200 PS aus der Hüfte. Doch wozu? Beim XCeed – und auch den Brüdern Ceed SW und Niro – ist die Plug-in-Technik so dimensioniert, dass das sanfte Gleiten im Vordergrund steht. In Österreich sollte die auf 160 km/h begrenzte Maximalgeschwindigkeit eigentlich niemanden jucken. Oder? Derzeit verfolgt nur Renault ein ähnliches Konzept beim Captur mit 160 PS.

Unter der Linienführung, die durch die Farbe Quantum Yellow noch stärker aus der Masse hervorsticht, werkt ein Vierzylinder-Benziner mit 105 PS, der von einem Elektromotor mit 44,5 kW Spitzenleistung unterstützt wird. Die 8,9-kWh-Batterie kann mit maximal 3,3 kW geladen werden, etwa 2,3 Stunden muss man sich dafür also gedulden. Mit vollem Akku stromert man realistisch 40 Kilometer weit, auch nach WLTP sind es unter 50 Kilometer, daher gibt es leider auch keine Förderung. Voll okay: Kommt man einmal nicht zum Laden, bleibt der Verbrauch mit 5,6 Liter Benzin absolut im Rahmen.

Technische Daten Kia XCeed Plug-in-Hybrid Platin

Leistung | 105 PS + 44,5 kW E-Motor 265 Nm

0–100 km/h | Vmax 11,0 s. | 160 km/h

Getriebe | Antrieb 1-Gang aut. | Vorderrad

E-Reichweite | Batterie 48 km (WLTP) | 8,9 kWh

Ø-Verbrauch 1,4 l S | 12,3 kWh/100 km

Ladedauer AC ca. 2,3 h1

Kofferraum | Zuladung 279–1.243 l | 434 kg

Garantie Fahrzeug | Batterie 7 Jahre/150.000 Kilometer

Basispreis | NoVA 35.658 (inkl.) | 0 %

Das gefällt uns: Schönling unter den Ceed-Modellen

Das vermissen wir: Systemleistung mit Sinn

Die Alternativen: Renault Captur E-Tech Plug-in