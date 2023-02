Kia elektrisiert DHL Österreich

Schnell von A nach B zu kommen, ist für Logistikunternehmen wie DHL Teil der DNA. Da muss freilich auch der Fuhrpark mithalten können. Auch, beziehungsweise vor allem, wenn er elektrifiziert werden soll. In Form von Kia und dem EV6 fand man nun den perfekten Match. Und den gibt's sogar in zur Corporate Identity passendem Gelb ...

Der österreichische Pkw-Fuhrpark von DHL umfasst rund 90 Fahrzeuge. Dieser soll im Laufe des Jahres um bis zu 20 Kia EV6 erweitert werden, wobei die ersten drei kürzlich übergeben wurden. Darunter auch ein farblich besonders gut zum Unternehmen passendes Exemplar in "Urban Yellow", das ab sofort bei DHL Express seinen zum Firmenauftritt passenden Dienst versehen wird.



„Als Logistiker sehen wir es seit vielen Jahren als unsere Pflicht, Verantwortung zu übernehmen und nachhaltig zu handeln. So konnten wir seit dem Jahr 2013 unsere CO2 Effizienz in Österreich um rund 29 Prozent verbessern. Und: Bereits jetzt ist der überwiegende Teil unserer Firmenwagen elektrisch betrieben – wir rechnen damit, dass wir bis Jahresende eine Quote von mehr als 95 Prozent erreichen werden. Zusätzlich werden auch rund 20 Prozent der Fahrzeuge unserer Zustellflotte mit Ende des Jahres elektrisch betrieben sein – ein weiterer Ausbau der Elektrifizierung ist geplant“, erläutert Ralf Schweighöfer, CEO DHL Express Austria.



„Kia hat sich speziell im Bereich der Elektromobilität mit Qualität, praxistauglichen Reichweiten und - beim EV6 ultraschnellem Laden einen Namen gemacht“, so Katharina Williamson, Sales Fleet & Used Car Manager von Kia Austria, „deshalb freut es uns besonders, dass wir mit unseren E-Autos ein Unternehmen wie DHL von uns überzeugen konnten.“