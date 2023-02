Kia erstmals bei "Art on Snow" dabei

Im gesamten Gasteiner Skigebiet sind während dem "Art on Snow" Kunstfestival die speziellen Ausstellungsstücke verteilt. So können Besucher jeder Art, vom Winterwanderer bis zum Skifahrer, daran teilhaben und bei bei Aktivitäten an der frischen Luft eindrucksvolle Motive entdecken. Die Kunstwerke werden aber nicht einfach hingestellt: Durch die Wahl der Standorte wird reichlich Platz geboten, um den Künstlern schon während des Entstehungsprozesses zuzusehen.



Schon jetzt ist Kia mit einer eisigen Skulptur des aktuellen Markenschriftzuges vertreten. Dazu kommt ein Sportage PHEV, somit ein eiskalter Vertreter des Plug-in-Hybrid-Segments, in hitzigem Orange. Eine weitere Eisskulptur mit Bezug zur Marke Kia wird ebenso einen Sportage darstellen und am Mittwoch, dem 8. Februar, live aus dem Eis geschnitzt.



Das Motto lautet "Zeitreise"



"Wer hat nicht schon einmal davon geträumt, die Uhr zurückzudrehen oder einen Blick in die Zukunft zu werfen?" Davon ausgehend lautet das Motto des 11. "Art on Snow" prägnant "Zeitreise".

„Wir führen die Gäste in diesem Jahr zurück in die Kreidezeit zu den Dinosauriern, ins Kolosseum des alten Roms oder zur Mondlandung. Die Besucher können sich auf eine spannende Entdeckungsreise freuen“, sagt Josef Gruber, Kurator der Art on Snow Gastein. Dass der Beitrag von Kia dagegen in die Zukunft deutet, ist ja wohl klar!



Der Importeur der koreanischen Marke verlässt sich bei seinem Eisprojekt auf einen Profi: Klaus Grunenberg hat bereits 2019 den ersten Platz bei der Art on Snow erlangt, außerdem hat er schon in der Vergangenheit Erfahrungen mit automotiven Themen gesammelt. Grunenberg ist vom Stein zum Eis gekommen. Der gelernet Steinmetz hat 2004 das gefrorene Element für sich entdeckt.



Wer sich auf Entdeckungsreise begeben will: Bei der "Art on Snow" werden das Fulseck, die Schlossalm, das Angertal, der Stubnerkogel und der Talschluss in Sportgastein zum Schauplatz einzigartiger frostiger Kunstwerke.