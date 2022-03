Kia plant 14 Elektro-Modelle bis 2027

Für 2022 rechnet die Marke mit einem weltweiten Jahresabsatz von 3,15 Millionen Einheiten. Das Ziel fürs Jahr 2030: vier Millionen Fahrzeuge. Der Anteil an "umweltfreundlichen Fahrzeugen" wie reinen Stromern (BEVs), Plug-in-Hybriden (PHEV) und Hybridfahrzeugen (HEV) soll sich von 17 Prozent im Jahr 2022 auf 52 Prozent im Jahr 2030 erhöhen.



In einem ersten Schritt plant das Unternehmen, seine BEV-Produktpalette auszubauen. So will Kia 2023 pro Jahr mindestens zwei BEVs auf den Markt bringen und bis 2027 eine Palette mit 14 Modellen aufbauen. Dabei sind auch zwei Elektro-Pick-ups sowie ein BEV-Einstiegsmodell.



Ein Statement auf Rädern ist dabei das neue Elektro-Flaggschiff EV9, dessen Start für 2023 geplant ist. Das rund fünf Meter lange SUV beschleunigt laut Kia-Präsident und -CEO Ho Sung Song in fünf Sekunden auf 100 Kilometer pro Stunde, schafft etwa 540 Kilometer mit einer Akkufüllung und kann in nur sechs Minuten Strom für 100 Kilometer Fahrstrecke laden.



"Als erstes Kia-Modell wird der EV9 auch über Over the Air-Services und Feature on Demand-Dienste verfügen, die es den Kunden ermöglichen, Softwarefunktionen selektiv zu erwerben", so der Autohersteller. Darüber hinaus werde er mit der autonomen Fahrtechnologie der Marke namens AutoMode ausgestattet sein.