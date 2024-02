Kleinstwagen von XEV aus China erhältlich

Auf der Automesse Ried, die vom 2. bis zum 4 Februar in Ried im Innkreis stattfand, hatte der XEV Yoyo seinen großen Auftritt – auch wenn das Fahrzeug nur 2,53 Meter lang und 1,5 Meter breit ist. Aufmerksame Leser von motorline kennen das chinesische Kleinstfahrzeug bereits aus unserem Artikel Thema kleine BEV – Ausblick und Rückblick. Da war aber noch nicht klar, dass der Yoyo bereits vor der Tür steht.



Ab ins Innviertel!



Wer an dem kleinen Auto im Smart-Fortwo-Look Gefallen findet, wendet sich an Darios Autohaus im Innviertel, das auch für den Messeauftritt verantwortlich war. Die Infos punkto Daten bekommt ihr aber schon bei uns.