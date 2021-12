Konfigurator bereit: Fisker

Seit Herbst 2019 rührt Fisker die Werbetrommel für das Luxus-Elektro-SUV Ocean, jetzt gibt’s endlich Preise für das 4,64-Meter-Fahrzeug, das bei Magna in Graz mit einem hohen Anteil an Magna-Komponenten produziert wird. In Österreich kommt die vollgepackte Launch Edition (Doppelmotor-AWD, 630+ Kilometer Reichweite) auf 69.950 Euro, während das Grundmodell Sport (Einzelmotor, Frontantrieb, 440+ Kilometer Reichweite) ab 41.900 Euro zu haben ist. Ein optionales Solardach stellt jährlich Energie für 2.400 bis – im sonnigsten Optimalfall – 3.200 Kilometer bereit.



Immer hat Fisker betont, dass der Ocean zur Speerspitze der Nachhaltigkeit gehört. So bestimmen Upcycling-Materialien aus fairer Produktion den Innenraum, dazu gehören Altkleider und zurückgelassene Fischernetze aus den Weltmeeren. Mit dem integrierten, bidirektionalen Ladegerät soll das SUV einen Haushalt sieben Tage mit Strom versorgen können, falls es zu einem Stromausfall kommt. Touchscreen-Fans erleben eine Revolution: Der 17,1 Zoll große Schirm kann je nach Nutzung ins Hoch- oder Querformat geschwenkt werden.



Zu den weiteren Besonderheiten des Ocean zählt der Limo Mode, die Bildschirmsteuerung der zweiten Reihe. Hintere Passagiere können Temperatur und Gebläse über einen digitalen Touchscreen steuern sowie die Lautstärke der Medienwiedergabe regeln. Zudem gibt es elektrisch verstellbare Rücksitze.



California Mode: Der Name sagt alles, das gleichzeitige Öffnen von acht Glaselementen ist nicht unbedingt etwas für unsere Breitengrade. Obwoh so ein Mega-Durchzug im Sommer zumindest gleich nach dem Start schon ein Segen sein kann. Sogar das Heckklappenfenster geht dann runter! Was noch eine Funktion erfüllt: Surfbretter lassen sich leicht verstauen. Wie gesagt, California Mode...