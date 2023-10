Kostad installiert DC-Ladepunkte in Wieden

Am WKÖ-Gelände in der Wiedner Hauptstraße 63 in Wien wurden soeben vier Schnellladestationen installiert. Es handelt sich um Unity360 Epic Charger von der österreichischen Firma Kostad Steuerungsbau GmbH, damit sind vier DC-Ladevorgänge mit maximal 180 kW oder zwei DC-Ladevorgänge mit maximal 360 kW gleichzeitig möglich. Ein innovatives Kühlsystem trägt dazu bei, dass die Ladesäulen tatsächlich effizient zu nutzen sind. Derzeit sind freilich kaum Elektroautos in der Lage, die hohe Ladeleistung zu nutzen. Ein Beispiel: Der Luxus-Elektriker Lucid Air bietet nach offiziellen Angaben „nur“ 300 kW. Für die Zukunft und die neue Generation an E-Autos ist man gerüstet. innerhalb der WKÖ-Garage stehen weiters fünf AC-Stationen bereit. Diese können während der Öffnungszeiten genutzt werden.



Moderne Ladelösungen sind gefragt



„Wir teilen die gleichen Werte und möchten mit dieser Partnerschaft dafür sorgen, die öffentliche Ladeinfrastruktur zu verbessern und weiter auszubauen. Mit unseren Unity360 Chargern werden wir der wachsenden Nachfrage der Öffentlichkeit nach modernen Ladelösungen gerecht", meint Günter Köstenberger jun., CEO von Kostad, zu den im Rahmen einer unentgeltlichen Kooperation am WKÖ-Gelände neu aufgestellten Ladesäulen.