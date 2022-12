Sie kommen nicht aus Berlin – nur falls das jemand gehofft hätte. Model S und Model X, mehr oder weniger die Klassiker des Tesla-Portfolios, werden aus den USA nach Europa geschifft. Entsprechend unterschiedlich können die Lieferzeiten sein, der Konfigurator gibt online aber sofort Auskunft, wenn man sich seinen Lieblings-Tesla zusammenstellt. Teilweise heißt es dann halt "Jänner bis März", wenn man jetzt bestellt. Na, zumindest nicht erst im Sommer! Drei Monate sind heutzutage eh schnell.



In kleiner Runde wurden uns heute in der Ottakringer Brauerei in Wien die beiden Plaid-Modelle der Kult-Elektromarke vorgestellt: Die Limousine Model S in Schwarz (Solid Black) und das SUV Model X in Rot (Red Multi-Coat). Erste Fahrzeuge sind bald in Kundenhänden, verspricht ein Sprecher der Marke.



Model S: bald 322 km/h schnell

Fahren durften wir die beiden optisch feingetunten Amis noch nicht, die Daten sind aber bereits vielversprechend. Beginnen wir beim Model S, das mit einem zukünftigen Hardware-Upgrade 322 km/h schnell sein soll! Aktuell sind bis 282 km/h möglich. Bei rollendem Start ist die 100er-Marke in 2,1 Sekunden geknackt, da versteht man die spezielle Plaid-Plakette am Heck: Sie soll in etwa dieses Warp-Gefühl, das man beim Beschleunigen bekommt, symbolisieren. Zooooom macht das Auto und das Hirn im Schädel wird ganz nach hinten gepresst. Bei 1020 PS Leistung eine leichte Sache! Ein Blick auf die Werte für Verbrauch und Reichweite macht klar, dass man ein wenig dezenter unterwegs sein muss, um diese zu erreichen. 18,7 kWh gelten als WLTP-Verbrauch, wie wir Tesla kennen, ist das dank bester Aerodynamik und der Batterietechnologie auch tatsächlich erreichbar. Unsere Normrunde wird es weisen. Bei 600 Kilometern liegt die Reichweite des Model S, das ab 138.990 Euro in Österreich zu haben ist.