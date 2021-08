Geht es darum, die Langlebigkeit eines Automobils zu verlängern und den Wiederverkaufswert zu erhöhen, gehört neben der grundlegenden pfleglichen Behandlung eine professionelle Autoaufbereitung zum Pflichtprogramm. Beim Wiener Spezialisten Gerry Holzweber, der sich unter dem Motto „Beauty for your Beast“ um die ihm anvertrauten Fahrzeuge kümmert, erfährt man, dass gerade Neuwagen einer Spezialbehandlung mit Coating, also Versiegelung, unterzogen werden sollten.



Arbeit mit WKO-Zertifikat

Also nicht erst warten, bis es vielleicht schon zu spät ist. Dann lieber gleich einen Termin an der Adresse Handelskai 90, Ecke Stromstraße im 20. Bezirk ausmachen. Wie es dort mit der Erfahrung im Bereich Elektroautos aussieht? „Elektroautos gibt es seit dem 19. Jahrhundert, seit 2003 kommen jedes Jahr neue Modelle mit Elektroantrieb auf den Markt. Deshalb sind auch wir diesem Trend gefolgt und haben uns zusätzlich auf die Aufbereitung von Elektrofahrzeugen spezialisiert“, heißt es vom „Beauty for your Beast“-Team. Stolz

werden die entsprechenden Bilder präsentiert. Unter den Gästen, die Strom laden statt Benzin tanken, findet sich die ganze Palette vom kleinen Smart bis zum Tesla Model X mit seinen sogenannten Falcon-Wing-Türen. Auch ein Jaguar I-Pace, der durch die Produktion bei Magna Steyr als echter Österreicher gilt, war bereits zu Gast. Bei reinen Elektroautos bleibt es natürlich nicht, auch Plug-in-Hybrid-Modelle sind gern gesehen, wie entsprechende Porsche Panamera und DS4 verdeutlichen.



Der erste Wiener Auto-Aufbereitungsfachbetrieb mit Zertifikat der WKO – Holzweber und sein Team haben eine Hochvolt-Ausbildung abgeschlossen – verspricht, dass die professionelle Aufbereitung, die im englischen „car detailing“ genannt wird, weit über die reguläre Fahrzeugpflege hinausreicht. Lieber spricht man von der optischen und hygienischen Wiederherstellung eines Kraftfahrzeugs. Wer sein Auto regelmäßig aufbereiten lässt, erleichtert sich selbst die gewöhnliche Pflege. Kompetente Beratung und individueller Service gehören dazu, wenn es darum geht, ein anhaltendes Ergebnis zu erzielen. Natürlich weiß das Wiener Team um die Konkurrenz, die sich mit oftmals unverschämt günstigen Angeboten an die Kundschaft richtet: „Nach einigen Wäschen sieht das Auto dann wieder aus wie vorher …“, heißt es dann.