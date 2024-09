Ladeinfrastruktur im Mehrparteienwohnhaus

„Organisatorischer und technischer Leitfaden für die Planung, Errichtung und den Betrieb von Ladeinfrastruktur im Mehrparteienwohnbau“ nennt sich das Werk der WK Wien, mit dem viele Fragen abgedeckt werden sollen. Immerhin steigt das Interesse an Ladeinfrastruktur in Mehrparteienwohnhäusern merklich an und Bauträger, Hausverwaltungen, Betriebe und Eigentümer stehen oft ohne Fachwissen da.



Samt Beispielen für die Umsetzung



Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien, unterstreicht die Dringlichkeit der Lage, wenn es um Mehrparteienhäuser geht: "Von diesen gibt es in Wien besonders viele." Der Leitfaden ist natürlich kostenlos. Er soll umsetzungsorientierte Informationen auf dem letzten Stand liefern und die Entscheidungssicherheit von Hausverwaltungen, Bauträgern und Betrieben, aber auch Wohnhaus- und Wohnungseigentümern unterstützen. Rechtliche Rahmenbedingungen werden ebenso umfasst wie technische und organisatorische Empfehlungen. Ein nicht zu unterschätzender Bestandteil des Leitfadens ist das Kapitel „Referenzanlagen“: In diesem werden konkrete Beispiele für die Umsetzung aufgezeigt, an welchen man sich orientieren kann.



Wie beziffert die Statistik Austria die Wiener Lage? Mehr als 60.000 Mehrparteienwohnhäuser, so die schnöde Zahl. Zudem werden in Wien 970.000 Wohnungen genutzt, hunderttausende Garagenplätze bieten diese Wohnhäuser. Ruck: „Das Potenzial ist hoch, die Nachfrage nach Ladeinfrastruktur wird weiter steigen.“ Gleichzeitig wurde die Errichtung von Ladeinfrastruktur in Mehrparteienwohnhäusern vor allem mit der Novelle zum Wohnungseigentumsgesetz (WEG) 2022 deutlich erleichtert.



Auf der Herunterladeseite des Leitfadens (Download startet nicht automatisch) gibt es zusätzliche Infos, ebenso auf der Ratgeberseite E-Mobilität der WKO.