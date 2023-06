Lamborghini spielt im kommenden Ubisoft-Game mit

Während wir hier noch auf dem Trockenen sitzen, konnten die Journalisten aus der Gaming-Fraktion bereites heiße Rennen mit dem Lamborghini Revuelto fahren. Naja, zumindest virtuell. Dafür stand auf der Livestreaming-Veranstaltung Ubisoft Forward Live in Los Angeles auch ein echter Lambo in der Launch-Farbe Arancio Apodis – knackig wie eine reife Orange!



Maßgeschneiderte Rennen



Worum es ging? Ab dem 14. September 2023 ist das neue Spiel "The Crew Motorfest" weltweit erhältlich. Es kann ab sofort im Ubisoft Store sowie im Epic Games Store vorbestellt werden. Im Game soll man "in eine andere Welt der Autokultur eintauchen. Dies geschieht durch eine Reihe maßgeschneiderter Rennen, Themenveranstaltungen und anderer einzigartiger Herausforderungen", heißt es. Mit dabei ist auch der erste HPEV-Plug-in-Hybrid-V12-Supersportwagen, eben jener Lamborghini Revuelto. Situiert ist das Spiel auf der Insel O'ahu, Hawaii. Es wird für PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S und Xbox One sowie Windows PC erhältlich sein. Zudem können Ubisoft+-Abonnenten via PC und Amazon Luna auf das Spiel zugreifen.



Bei der Kooperation mit Ubisoft hat Lamborghini auch daran gedacht, den Gästen vor Ort die Marke näher zu bringen. So wurde eine eigene Playlist erstellt, die den Spielern die Entwicklung der Marke näherbrachte: von den Siebzigerjahren mit dem Lamborghini Miura SV von 1971 bis eben zum brandneuen Revuelto – der noch gar nicht offizell auf dem Markt ist.