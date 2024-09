Lando Norris fährt McLaren P1 aus Lego

"Die Rückspiegel haben ein bisschen geflattert", lacht Lando Norris nach seiner Runde in Silverstone, aber "es fühlte sich an wie ein Auto!" Aufatmen bei den Lego-Repräsentanten an der Rennstrecke, das Urteil des Rennfahrers fühlt sich fast wie ein Ritterschlag an – das Projekt ist gelungen!



Papaya auf Speed



Worum es ging? Lego hat einen McLaren P1 nachgebaut. 23 Spezialisten aus den Bereichen Design, Entwicklung und Bau der Lego-Gruppe und von McLaren Automotive saßen 8.344 Stunden an der Entwicklung und Konstruktion der Sportwagen-Replica im typischen Papaya-Orange. 342.817 Lego Technic-Elemente wurden dabei verwendet, 393 verschiedene Arten von Steinchen fanden im Endeffekt ins 1:1-Modell.



Als Härtetest wollte Lego auf die Rennstrecke. Wo kann ein McLaren besser sein Können zeigen, als in Silverstone? Und wer könnte den Lego-P1 besser testen als Lando Norris, der in der Formel 1 zur Zeit am knappsten an den Weltmeister Max Verstappen herankommt, als einer der talentiersten Fahrer gilt? Wie schnell Lando unterwegs war, wird nirgends angegeben. Aber allein die Tatsache, dass "nur" eine Runde auf der historischen Rennstrecke gedreht wurde, zeigt, dass es sich tatsächlich einfach um ein Lego-Modell gehandelt hat. Wir wissen doch alle noch, wie fragil diese Dinger sein können, wenn man grob mit ihnen umgeht!