Lexus UX 300e wird aufgewertet

Unter anderem fährt der Stromer künftig mit einem neuen Batteriesystem vor, das die Reichweite um mehr als 40 Prozent auf bis zu 450 Kilometer erhöht. Genug, um mit einer Akkuladung beispielsweise von Köln nach Hamburg zu fahren. Die Auslieferung der neuen Modelle in Deutschland ist für Mai 2023 vorgesehen.



Durch Überarbeitungen an Fahrwerk und Karosserie wurde zudem das Fahrerlebnis an Bord des UX 300e weiter verbessert. Außerdem sind künftig ein neues Multimediasystem sowie ein umfassenderes Sicherheitssystem mit an Bord. Eine größere Auswahl an Polstermaterialien sowie eine neue Außenfarbe runden das Angebot ab.