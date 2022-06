Beginnen wir beim Antrieb: Wie bereits erwähnt bringt es das Setup aus je einem Motor pro Achse im Polestar 2 seit dem 2023-Modelljahr-Update auf eine Spitzenleistung von 350 kW und 680 Nm. Der Spurt aus dem Stand auf Tempo 100 dauert damit 4,4 Sekunden. Das ist auch beim limitierten Sondermodell nicht anders. Auch die Akkus bleiben unangetastet. Sie bieten nach wie vor 78 kWh Kapazität.



Darüber hinaus wird es beim BST Edition 270 aber spannend: Frei nach dem Motto "Power is nothing without Control" setzt Polestar bei ihm nämlich nicht nur auf spezielle, eigens für das Auto entwickelte Pirelli P Zero-Pneus in der Dimension 245/35R21 mitsamt neuer, mattschwarzer 21-Zöller, sondern vor allem auf diverse Modifikationen am Fahrwerk. Dazu gehören eine Tieferlegung (-25 mm), speziell entwickelte und einzigartige 2-Weg verstellbare Öhlins Dämpfer mit zusätzlichen Einstellkammern unter der Motorhaube, eine vordere Querstrebe und 20 Prozent steifere Federn. Die schon zuvor gelinde gesagt überdimensionierte 4-Kolben-Bremserer von Brembo bleibt unangetastet. Das Ergebnis soll ein "überlegenes dynamisches Erlebnis hinter dem Lenkrad bieten".



Das auf die namensgebenden, 270 Stück limitierte Performance-Modell ist in den Farben Thunder oder Snow und mit einem Charcoal WeaveTech-Interieur erhältlich. Darüber hinaus wurde die Karosserie zwar nicht mechanisch verändert, sie wirkt dank der komplett lackierten Stoßstangen und Seitenschweller aber etwas massiver als zuvor. Darüber hinaus macht ein mattschwarzer Streifen nach außen hin klar, dass es sich um das Sondermodell handelt. Dieser allerdings nicht obligat, sondern ein Extra, ebenso wie eine Mattlackierung in Battleship Gray. Die Seitenspiegel sind in glänzendem Schwarz lackiert. Die charakteristischen goldenen Details bleiben erhalten, unter anderem an den Bremssätteln, Dämpfern, Ventilkappen und Sicherheitsgurten.



Interessiert? Ab sofort kann in den entsprechenden Märkten unter polestar.com eben jenes Interesse bekundet werden. Der Produktionsbeginn ist für Mitte 2022 geplant, die Auslieferung soll ab dem vierten Quartal diesen Jahres erfolgen. Preise? In Österreich werden für den Polestar 2 BST Edition 270 mindestens € 75.900,- fällig. Ein durchaus selbstbewusster Aufschlag zu den € 58.900,-, die der Polestar 2 als Long Range Modell mit Performance-Paket kostet. Aber hey: Exklusivität hatte immer schon ihren Preis. Wer dadurch jedenfalls nicht abgeschreckt wird, der sollte schnell sein: Zwar wird von den nur 270 Stück auch eine Handvoll nach Österreich kommen, man darf aber davon ausgehen, dass diese recht schnell vergriffen sein werden.