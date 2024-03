Lösungen für die E-Autobranche

Seit dem 18. Februar gilt die neue EU-Batterieverordnung: Diese besagt, dass sämtliche Batteriearten, somit auch E-Autobatterien, von den Händlern und Vertragswerkstätten der Importeure bzw. Erstinverkehrsetzer zurückgenommen und entsorgt werden müssen. Auch die Themen CO2-Fußabdruck, Langlebigkeit, Anforderungen zur Entnehmbarkeit bzw. Austauschbarkeit und Rezyklateinsatz werden darin abgehandelt. Bei der Lagerung und Entsorgung sind strenge Sicherheitsmaßnahmen umzusetzen, weiters muss für fachgerechte Dokumentation für Behörden, Versicherungen etc. gesorgt werden.



Warten auf effizientes Recycling



Noch heißt es, dass das Recycling von E-Autobatterien aufgrund der hohen Verwertungskosten und geringen Mengen nicht wirtschaftlich ist. Doch nachdem der Bedarf an knappen Rohstoffen stetig ansteigt, ist es wichtig, die Primärrohstoffe im Kreislauf zu halten. Kobalt, Nickel und Lithium zählen dazu, hier möchte man auf 100 Prozent kommen.



Für die E-Autobranche entwickelt sich Saubermacher Battery Services in diesem Belang zu einem wichtigen Partner. Das Gemeinschaftsunternehmen von Denzel, Porsche Austria und Saubermacher hat eine österreichweit angebotene Komplettlösung parat, die sich an Werkstätten und Autohäuser – oftmals mit der Situation überfordert – richtet. Die nötige Erfahrung im Handling sowie die Infrastruktur, um flächendeckend unterstützen zu können, sind vorhanden. Neben der Entsorgungs- und Aufbereitungsdienstleistung werden innovative Quarantäne-Container und Aufbewahrungsboxen (siehe auch Foto) bereitgestellt.



Saubermacher begrüßt neue Batterieverordnung



Der Peugeot-Händler Klaus Edelsbrunner (zudem Bundesgremialobmann der Wirtschaftskammer Österreich, Sparte Fahrzeughandel; im Bild zweiter von links) setzt bereits auf das besprochene Service: "Der Ablauf durch einen verlässlichen Partner, der die Abwicklung übernimmt und somit für die Betriebe vereinfacht, war ein ausschlaggebender Punkt für mich. Darüber hinaus stellt Saubermacher als Spezialist sicher, dass die Abwicklung für Betriebe und im Endeffekt für den Kunden den gesetzlichen Vorschriften entsprechend vollendet wird. Zusätzlich lassen sich die Kosten aufgrund der verschiedenen Pakete flexibel gestalten."



Hans Roth (im Bild ganz links), Saubermacher Gründer, ergänzt: „Ich begrüße die neue Batterieverordnung mit dem Ansinnen, den Kreislauf bei Batterien zu schließen. Wertvolle und seltene Rohstoffe zu retten und wiederzuverwenden, ist ein wichtiges Ziel im Rahmen der Verkehrs- und Energiewende. Wir wollen unserer Verantwortung nachkommen und Kfz-Betriebe bestmöglich dabei unterstützen."