Luvly O verbraucht nur 6 kWh im Schnitt

Unkonventionell ist das richtige Wort für den Luvly O. Das Kleinfahrzeug soll helfen, die Massen in den Städten elektromobil zu halten, denn es soll nur 10.000 Euro kosten. Nachdem es unter 400 Kilogramm leicht ist, reichen zwei Akkumodule, die herausgenommen und zu Hause aufgeladen werden können. Der Suche nach Ladestationen wird so ein Schnippchen geschlagen. Mit 6 kWh Stromverbrauch im Schnitt konsumiert der Kleine im Vergleich zu mehrere Tonnen schweren Elektro-Pkw: fast nichts.



Klar, es handelt sich um ein Microcar mit 2,70 Meter Länge (Breite: 1,53 Meter, Höhe: 1,44 Meter) wie der Smart fortwo, kein Luxusvehikel. Mit 90 km/h Maximaltempo und 100 Kilometer Reichweite können dennoch Ausflüge in den Speckgürtel und darüber hinaus unternommen werden. Zur Einordnung: 267 Liter Kofferraum liegen in etwa auf Kia-Picanto-Niveau, Fiat 500 oder Renault Twingo packen nur unter 200 Liter.

Einfachheit als Motto



Was bei Luvly wirklich erwähnenswert ist, ist der "Simplicity-Ansatz": Alles soll einfach und simpel sein. Der Aufbau ist simpel, die Distribution und Produktion sind simpel, der O soll einfach zu fahren, parken und laden sein und so weiter. Den Vergleich mit IKEA zieht der schwedische Hersteller selbst, denn die Fahrzeugteile werden in flachen Paketen verschickt – ganz wie beim Möbelriesen. So müssen keine fertigen Autos transportiert werden, das passiert in kleinen Werken vor Ort, sogenannten "Micro-Factories". Es gibt ja keine schweren Teile und keine Nachbehandlung, die Dinger werden im Grunde genommen einfach zusammengesteckt – etwas überspitzt ausgeedrückt. Innerhalb von drei bis sechs Monaten soll eine Fabrik fertig sein, sagt Luvly. Wenn ein Container ankommt, sind 20 Fahrzeug-Kits drin, im Normalfall gehen sich ein bis vier E-Pkw bei so einem Transport aus.



"Always connected" ist der Luvly O trotz aller Einfachheit, über eine App kann das Fahrzeug etwa versperrt werden oder auf Knopfdruck hupen oder die Lichthupe betätigen. Beim Kapitel Sicherheit verweist Luvly auf den Aufbau "wie Formel-1-Autos" mit Energie-Absorbern und Sandwich-Composite-Sicherheits-Hülle. Wer sich auf der Luvly-Homepage zum Newsletter anmeldet, wird informiert, wann das Microcar zum Kaufen sein wird.