Vor zwei Jahren, im November 2019, stand der Cybertruck von Tesla erstmals im Fokus der Fans des US-amerikanischen Unternehmens. Und auch wenn sich die Action auf der Bühne etwas anders gestaltete, als von Elon Musk geplant, der futuristische Pick-up sorgte dennoch für enormes Aufsehen. Auf dem Markt ist er allerdings noch immer nicht, was sich jetzt zumindest für Modell-Sammler und geeky Kids ändert: MEGA, die Konstruktionsmarke von Mattel Creations, hat den Cybertruck schon am Start.



Verstellbares Fahrwerk, austauschbare Fenster

Laut Mattel ist es der erste nachbaubare Cybertruck am Markt. Der 3.000-Teile-Bausatz ahmt das Design gut nach und verfügt über diverse, spannende Funktionen: eine verstellbare Aufhängung zum Anheben und Absenken der Fahrzeughöhe, eine funktionale Abdeckplane zum auf- und abklappen und eine Heckklappe, die sich in den Rahmen des Trucks schieben lässt. Unser Lieblings-Feature sind aber die austauschbaren Fenster, mit denen man den berühmten "Cybertruck Fail" (siehe YouTube https://) nachspielen kann. Au weh, sieht schlimm aus. Aber "It didn't go through", wie Musk so schön festhält.



Mit einem QR-Code gibt es zusätzlich noch ein immersives Augmented-Reality-Erlebnis für die Nutzer. So können sie ein skalierbares, gebautes Produkt in ihrer Umgebung betrachten.



Wir sind bei Interspar in Österreich auf das Angebot für den Mattel MEGA Construx Cybertruck gestoßen. Da kostete der Bausatz 199 Euro, laut Interspar statt 279,99 Euro.