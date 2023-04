Das hier abrufbare Dokument offenbart etwa, dass der Wagen von zwei E-Motoren (vorne mit 75 kW Dauer und 150 kW Maximalleistung und hinten mit 160 kW Dauer- und 250 kW Maximalleistung) angetrieben und bis zu 200 km/h schnell sein wird. Zum Akku hingegen fehlen leider noch jedwede Infos.



Wohl aber zu seinen Abmessungen. Der Wagen soll 4.535 mm lang, 1.913 mm breit und nur 1.329 mm hoch sein ... und ist damit durchaus stattlich dimensioniert. Immerhin liegt er größentechnisch damit ziemlich auf Augenhöhe mit einem Porsche 911 (4.519 / 1.852 / 1.298 mm). Sein Radstand beträgt 2.690 mm, sein Trocken-Gewicht beläuft sich auf 1.985 kg.



Und dann sind da natürlich noch die dazupassenden Bilder. Der Innenraum bleibt dabei leider nach wie vor ein Geheimnis, immerhin aber dürfen wir bereits einen recht guten Blick auf die Außenhaut mit ihrer flachen Silhouette, eleganten Linien und selbstbewussten Heckpartie samt dem üppig dimensionierten Diffusor und der scharf gezeichneten, pfeilförmigen Heckleuchten werfen.



Die Bilder zeigen auch einige der Optionen, die MG anzubieten gedenkt. So gibt es sowohl ein schwarzes als auch ein rotes Stoffverdeck. Die Käufer können außerdem zwischen verschiedenen Felgendesigns und unterschiedlichen Designs für die Embleme wählen.



Doch was heißt das jetzt alles für die konkrete Zukunft des Autos aus europäischer Sicht? Nichts Konkretes, um ehrlich zu sein. Die Vergangenheit lehrt, dass Autos, wie sie für den chinesischen Markt vorgestellt und dann auch dort verkauft werden, keinesfalls 1:1 auch so zu uns kommen müssen. Überhaupt gibt es noch keine explizite Bestätigung, dass der Cyberster prinzipiell noch Europa kommen soll. Allerdings kann man sich leicht ausrechnen, dass den am alten Kontinent operierenden Generalimporteuren sicherlich sehr daran gelegen wäre, ein so begehrliches Auto auch auf heimische Straßen und in die Schauräume ihrer Händler zu bekommen. Doch wirkliche Gewissheit werden uns wohl erst die nächsten Monate bringen. Eine offizielle Enthüllung in und für China scheint jedenfalls kurz bevor zu stehen, womit sich als Termin die nächste Woche stattfindende Auto Shanghai (18.–27. April 2023) - eine der größten Automessen in China - anbietet.