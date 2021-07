MG EHS Plug-in-Hybrid im Test

Die britische Traditionsmarke MG hat sich in unseren Breiten während der letzten Jahrzehnte stark auf Oldtimer-Rallyes reduziert. Jetzt ist sie wieder voll da und zwar mit einem mächtigen Modernitäts-Schub. Die chinesische SAIC-Gruppe beweist nach dem Aufsehen erregenden vollelektrischen SUV nun auch mit dem Plug-in namens EHS, dass China mittlerweile ernstzunehmende Herausforderer für etablierte Hersteller bringt.

Pille gegen die Reichweitenangst

Das Antriebskapitel ist rasch abgehandelt: Der Verbrenner hört sich, wenn er allein läuft, ein bissl rau an. Am Display kann man ablesen, dass er auch in Bergaufpassagen die Batterie lädt, was die Frage aufwirft, ob das sein muss. Dafür hält die rein elektrische Reichweite mit gut 50 Kilometern im Test, was versprochen wird. Generell ist die Laufkultur dank der ausgeklügelten 10-Gang-Automatik positiv herauszustreichen. Das gilt auch für das Platzangebot: von vorn bis hinten überaus großzügig. Gerade die hinteren Passagiere werden den Fahrkomfort loben.



Negativ fallen höchstens die in sehr großer Zahl vorhandenen Anzeigen auf. Die gleichwertige Doppelanzeige für Tempo und Power links und rechts im Display birgt etwa Potenzial für Verwirrung.



Geeky im besten Sinne ist, dass man per Amperemeter, Voltmeter et cetera über alle möglichen Betriebszustände informiert wird. Die Übersetzungen der Menüs war im Testmodell zum Teil noch fehlerhaft und in der 360-Grad-Kameraansicht war das rote Auto plötzlich weiß. Der Importeur verwies auf ein noch ausständiges Software-Update.

Technische Daten:

Leistung | Drehmoment 258 PS (190 kW) | 480 Nm

0–100 km/h | Vmax 6,9 s | 190 km/h

Getriebe | Antrieb 10-Gang aut. | Vorderrad

E-Reichweite 52 km (WLTP)

Ø-Verbrauch 1,8 l/100 km | 24 kWh /100 km

Ladedauer ca. 4,5 h | k. A.

Kofferraum | Zuladung 451–1.275 l | 459 kg

Garantie Fahrzeug | Batterie 7 J./150.000 km | 7 J./150.000 km

Basispreis | NoVA 34.990 (inkl.) | 0 %



Das gefällt uns: viel Platz, Geek-o-tainment

Das vermissen wir: kleine Fehler noch nicht ausgemerzt

Die Alternativen: Hyundai Tucson, VW Tiguan eHybrid