MG Marvel R Electric bestellbar

Diesen Herbst landet der schnittig gezeichnete E-SUV MG Marvel R in den heimischen Schauräumen. Nun kann er bereits vorbestellt werden. Erhältlich mit Hinter- oder Allradantrieb und in den Ausstattungslinien Comfort, Luxury und Performance wird er voraussichtlich zwischen 40.000 und 50.000 Euro kosten.

MG macht weiter Ernst. Nach dem ZS und EHS bringen die China-Briten nun das dritte Modell nach Europa - und somit auch den dritten SUV: Den Marvel R. Dieser kann nun über die Website des Herstellers unverbindlich vorbestellt werden. Anzahlung ist dafür keine nöltig.



Nachdem wir ihn hier ja schon im Detail vorgestellt haben, nur ein paar grobe Eckpunkte: Bis zu drei Motoren (einer vorn zwei hinten) sorgen in der Performance-Version für ordentlich Dampf: 288 PS und 665 von Null weg verfügbare Newtonmeter Drehmoment nämlich. Reichweite? Bis zu 370 Kilometer nach WLTP.



Die Version mit Hinterradantrieb und zwei Elektromotoren hat eine Maximalleistung von 132 kW (180 PS) und eine WLTP-Reichweite von 402 Kilometern. Beide Versionen schöpfen ihre Energie aus einer 70-kWh-Lithium-Ionen-Batterie und bieten Wechselstrom-Laden mit bis zu 11 und DC-Laden mit noch nicht verratener Maximal-Leistung. Allerdings verspricht der Hersteller die Akkus so in rund 40 Minuten von 0 auf 80 Prozent zu bringen.



Mit der V2L-Funktion (Vehicle-to-Load) kann die Lithium-Ionen-Batterie zudem externe Elektrogeräte wie Luftpumpen, E-Scooter, Laptops oder ein anderes Elektroauto mit Strom versorgen.



Innen wartet ein moderner Innenraum mit riesigem 19,4-Zoll-Touchscreen und LCD-Armaturen, sowie natürlich "state of the art" Online-Anbindung für Echtzeit-Verkehrsnavigation, Parkplatzsuche, Wettervorhersage, Amazon-Prime-Online-Musik, Apple CarPlay und Android Auto, um ein paar Beispiele zu nennen. Auch in Sachen Sicherheit wollen die Chinesen klotzen statt kleckern: Unter dem MG Pilot fasst der Hersteller hier über 14 intelligente Assistenzsysteme (ADAS – Advanced Driver Assistance Systems) zusammen.