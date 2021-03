MG Marvel R Electric enthüllt

MG Marvel R Electric enthüllt | 16.03.2021

400 km Reichweite und schickes Design

MG will es wissen. Mit dem MG Marvel R Electric kündigt der britische Hersteller unter chinesischer Führung bringt bereits im Mai 2021 einen innen wie außen extrovertiert designten Elektro-SUV im umkämpften S-Segment auf den Markt.

So richtig "neu neu" ist der Marvel X nicht. Das Auto wurde in seinem Kern bereits vergangenes Jahr enthüllt, da allerdings noch als "Roewe", nur für Asien und natürlich deswegen auch weitgehend unterm Radar westlicher Konsumenten. Nun aber kommt er zu uns. Bald schon: Bereits im Mai soll es so weit sein, Preise sind aber trotzdem noch keine bekannt. Wohl aber ein paar technische Daten.

Der Marvel R macht nicht nur optisch einen auf dicke Hose, er bringt auch ordentlich Power mit. Drei E-Motoren (einer vorn, zwei hinten) sorgen für Allradantrieb und ordentlich Vortrieb: 4,9 Sekunden braucht der Stromer aus dem Stand auf Tempo 100. 288 PS und 665 von Null weg verfügbare Newtonmeter Drehmoment machen's möglich. Top-Speed: 200 km/h. Alternativ gibt es ihn aber auch mit "nur" zwei Motoren und als reinen Hecktriebler. Leistungsdaten zu dieser Version sind noch keine bekannt.



Aber schnell ist ein E-Auto ja bald einmal. Interessant wirds beim Thema Reichweite. Fakten zur Akku-Größe bleibt MG an dieser Stelle noch schuldig. Allerdings gibt man an, dass der SUV laut WLTP über 400 Kilometer weit kommen soll. Geladen werden kann wiederum 3-phasig mit bis zu 11 kW AC. In Sachen DC sollen 80 Prozent Akku-Ladung in 30 Minuten "getankt" werden können. Außerdem bringt der China-Brite eine Wärmepumpe und eine V2L-Funktion mit. Heißt - wie schon beim IONIQ 5 kann auch hier mit dem Strom aus den Akkus etwas anderes mit Saft versorgt werden. Etwa ein Laptop, Camping-Kühlschrank oder ja, auch ein anderes E-Auto. Wobei "Camping" schwierig wird: 750 kg maximale Anhängelast sind zwar besser als nix, reichen aber freilich schwerlich für einen Wohnwagenanhänger.