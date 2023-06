MG Marvel R Performance im Test

Design ist, wenn der Nachbar Augen macht. Und wenn besagter Nebenanwohner schon ein gewisses Alter erreicht hat, staunt er angesichts des spacigen MG Marvel R sogar aus zwei Gründen: Aha, schneidiges SUV mit Captain-Future-Gschau. Aha, MG, die gibt’s auch noch?



Neuer Stil unter klassischem Emblem

Schon läuft am Gartenzaun das Lithium-Ionen-Gespräch: Reichweite? In echt locker 300 Kilometer. Ladegeschwindigkeit? Hat er auch. Reißt das eh auch ordentlich an, so plaid-mäßig?

Na jo, man ist zwar nicht bei den Amerikanern, die bekanntlich alles besser und schneller können wollen. Aber drei Elektromotoren mit insgesamt 288 PS und 665 Newtonmeter lassen die 100er-Marke immerhin nach knapp fünf Sekunden fallen, auch auf der bekanntlich täglich befahrenen deutschen Autobahn wird man dank 200 km/h Spitze nicht mit nassen Fetzen davongejagt. Und ja, zugegeben, dann schafft man’s nicht mehr ohne Klopause ans regelmäßig bereiste Nordkap. Aber die Kernkompetenzen des Marvel R zeigen diese technischen Daten nur unzureichend.