MG beginnt Erfolgskurs

Von null auf 24 in drei Monaten

Die neue Automarke startete im Jänner in Österreich mit dem offiziellen Import. Nun gibt es bereits Händler in allen Bundesländern, im ersten Quartal konnten 129 Fahrzeuge neu zugelassen werden.

Den Status eines Exoten möchte man bei MG Motor Austria so rasch als möglich ablegen. Immerhin sind schon jetzt zwei SUVs in nachgefragter Größe am Start, dazu kommen bald ein Kombi und ein größeres SUV als Flaggschiff.



Neuzulassungen: Alfa Romeo überholt

Noch dazu ist Elektrifizierung immer ein großes Thema: Der kleinere ZS EV fährt rein elektrisch, der EHS ist ein Plug-in-Hybrid, die genannte Zukunftsmusik spielt ohne Verbrenner, der 288 PS starke Marvel R sogar mit drei Elektromotoren, Allrad und einer Beschleunigung in 4,9 Sekunden auf 100 km/h.

In Österreich konnte der Importeur im ersten Quartal 2021 bereits 93 ZS EV und 36 EHS verkaufen, womit aus dem Stand etwa Alfa Romeo (112 neu zugelassene Autos) überholt wurde. Möglich machte das ein engagiertes Händlernetz, das reichlich kurzfristig aufgezogen wurde.



Sieben Jahre Garantie

Insgesamt 24 Betriebe ließen sich motivieren, die neue Marke ins Sortiment aufzunehmen, fünf davon sind Denzel Kundenzentren (2 x Wien, Wiener Neustadt, Eisenstadt und Salzburg). Mit an Bord kamen kürzlich das Autohaus Seipl in Linz-Leonding, das Autohaus Robinson in Graz, Schirak Automobile in St. Pölten, das Autohaus Öllinger in Amstetten, das Autohaus Maschler in Landeck sowie das Autohaus Rehm in Egg.

MG Motor Europe CEO Matt Lei betont die Sorgenfreiheit, die die Kundschaft genießen könne, „auch dank der Garantie von sieben Jahren bzw. 150 000 Kilometern.“ Österreich gehört zu den ersten europäischen Ländern, wo die mittlerweile chinesische Marke vertrieben wird. Im April startete Schweden als EU-Markt Nummer 14.