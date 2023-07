MG im ersten Halbjahr am stärksten wachsende E-Marke

Mit 1.347 Fahrzeugen konnte sich MG in Österreich den Titel der am stärksten wachsenden Elektro-Marke sichern. Daraus ergibt sich ein Marktanteil von knapp fünf Prozent.

Zahlen, die durchaus beeindrucken: In Österreich hat MG von Jänner bis Juni gesamt 1.347 Fahrzeuge zugelassen. Im Vergleich zum selben Zeitraum 2022 bedeutet das eine satte Steigerung um 217 Prozent. Damit ist MG Motor in diesem Zeitraum die am stärksten Automobilmarke in Österreich und erreicht einen kumulierten Marktanteil von 4,8 Prozent im Segment der EVs bzw. 1,1 Prozent Marktanteil am Gesamt PKW-Markt.

Mit 353 Neuzulassungen ist der MG4 Electric das beliebteste Modell, dicht gefolgt vom ZS EV, von dem in den ersten sechs Monaten des Jahres insgesamt 339 Fahrzeuge neu zugelassen wurden. Mit 246 Fahrzeugen belegt derKombi MG6 Electric den dritten Platz im Ranking der Neuzulassungen.

MG Motor Austria Managing Director Andreas Kostelecky MBA: "Es macht uns sehr stolz, dass wir mit unseren rein elektrischen Fahrzeugen die am starksten wachsende Automobilmorke österreichischen Markt sind. Wir werden auch in diesem Jahr unsere Modellpalette weiter ausbauen. Ab Ende August werden wir beispielsweise die MG4-Baureihe um den neuen MG4 Electric XPOWER ergänzen. Dieses Modell ist der bislang leistungsstärkste MG aller Zeiten und feierte erst am vergangenen Wochenende am legendären Goodwood Festival of Speed seine Weltpremiere."