Einst nur als Einzelstück geplant, hat das sehr positive Echo BMW/Mini dazu gebracht, nun doch Ernst zu machen: Das MINI Cooper SE Cabrio wird tatsächlich gebaut. Allerdings in einer streng limitierten Kleinserie, die aber immerhin exklusiv in Europa zu haben sein wird.

Einst nur als Einzelstück geplant, hat das sehr positive Echo BMW/Mini dazu gebracht, nun doch Ernst zu machen: Das MINI Cooper SE Cabrio wird tatsächlich gebaut. Allerdings in einer streng limitierten Kleinserie, die aber immerhin exklusiv in Europa zu haben sein wird.

999 Stück ist zugegeben nicht viel. Aber hey. Immerhin sind das 998 mehr, als Mini eigentlich bauen wollte. Natürlich war aber bestimmt hilfreich, dass schon das im Sommer 22 vorgestellte Unikat quasi "fertig" war. Zumal die Basis ja bereits vorhanden und erprobt war. Apropos: „Vor drei Jahren haben wir den vollelektrischen MINI Cooper SE in den Markt gebracht, heute ist jeder fünfte verkaufte MINI in Europa ein vollelektrischer MINI. Dieser Erfolg hat uns beflügelt die Kleinserie des MINI Cooper SE Cabrio innerhalb von wenigen Monaten umzusetzen.“, sagt Stefanie Wurst, Leiterin der Marke MINI in der passenden Aussendung.

Also ja, die Technik des in den beiden Farben Enigmatic Black und White Silver erhältlichen Cabrios hält keine großen Überraschungen bereit. Wie schon die geschlossene Variante bietet auch der Open-Air-Stromer bei 3.850 mm Länge 160 l Kofferraumvolumen und 135 kW/184 PS. In Sachen Beschleunigung und Reichweite hinkt er - logischerweise - mit 8,2 Sekunden ebenso etwas hinter seinem geschlossenen Bruder her (7,3 Sekunden) wie bei der Reichweite. Da sind es bei einem Verbrauch von 17,2 kWh/100 km hier 201 Kilometer, sonst 203 bis 233 Kilometer; je nach Ausstattung. Apropos Ausstattung: Den Unterschied macht hier natürlich das Union-Jack-gemusterte Stoff-Verdeck, das wie von klassischen Mini Cabrio gewohnt bis 30 km/h geöffnet, geschlossen oder als Schiebedach eingestellt werden kann.



Darüber hinaus sind Türgriffe, Side Scuttles (übrigens samt Schriftzug "1 of 999") sowie die Einfassungen der Front- und Heckleuchten im Farbton Resolute Bronze gehalten. Passend dazu sind die MINI-Logos und auch der Modelschriftzug in Piano Black ausgeführt. Der Kontakt zur Straße wird wiederum über eigene 17"-Leichtmetallfelgen im Electric Power Spoke 2-tone Design hergestellt, die zu 100 % aus Sekundär-Aluminium bestehen. "Durch die Kombination aus Grünstrom bei der Produktion und des Einsatzes des Sekundärrohstoffes können im Vergleich zu herkömmlichen Herstellungsverfahren erheblich CO2-Emissionen reduziert werden." betont Mini.