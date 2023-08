Magna mit neuer Software-Plattform für Elektroautos

"The Power of Magna" auf der IAA

Auf der IAA Mobility in München ist auch das Technologieunternehmen Magna vertreten und zeigt eine neue modulare Software-Plattform für elektrifizierte Fahrzeuge. Zwei weitere Magna-Innovationen, die an der Isar zum ersten Mal vorgestellt werden, sind "Mezzo Plus" mit Morphing Surfaces und Thermoplastic Tailgate mit Breakthrough Lighting.