Maserati GranCabrio Folgore

Ihr alle wisst es: Die WLTP-Reichweite ist natürlich nur erreichbar, wenn man das Auto durch die Gassen trägt. Aber hey, es gibt Tage, da ist einem nicht nach davondonnern. Und spätestens wenn die kranke Katze zum Tierarzt gefahren werden muss, ist sowieso jeder Sachte unterwegs – dass der Maserati dann keinen Krach macht, sondern geschmeidig dahinsäuselt, ist in dem Spezialfall natürlich ein weiteres Plus.



280 km/h Topspeed. Nur



Zurück zum restlichen Alltag mit dem neuen Folgore-Modell. Italienisch für Blitz werden mit dem Beinamen die Elektromodelle gekennzeichnet. Nun also auch ein Cabrio, sehr schön. Wie gewohnt bietet es reichlich Eleganz und Sportlichkeit, ohne aber ins Brachiale abzudriften, man ist ja nicht Lamborghini.



Beim Beschleunigen lässt der Folgore das normale GranCabrio (550 PS aus einem V6-Benziner) stehen: 2,8 versus 3,6 Sekunden sind eine Ansage. Der Otto rennt halt schneller. Wer in Deutschland dahinrasen will, könnte mit dem 3,0-Liter-Motor 316 km/h rennen, der Elektro-Maserati schafft lediglich 280 km/h. Allradantrieb bieten beide Modelle, die Kraft kommt also bestmöglich am Boden an.