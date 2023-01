Mazda MX-30 als PHEV kommt

Seit der Mazda RX-8 2012 eingestellt wurde, gab es keinen Wankelmotor mehr in einem Neuwagen zu kaufen. Nun bringt Mazda den Rotationskolbenmotor zurück; und das in einer vollkommen neuen Generation und in der Plug-in Hybrid-Version des bis dato nur vollelektrisch erhältlichen Mazda MX-30.

Details sind noch rar. Alles, was wir wissen ist, dass Mazda das Antriebsangebot für den MX-30 im Mai um eine PHEV-Variante erweitern wird, die auf einen Wankelmotor setzt. Und das passende Logo, dass den ikonischen, dreieckigen Kolben mit einem "e" kombiniert, zeigen uns die Japaner bereits.



Damit will in eigenen Worten "den Fahrkomfort eines Elektroautos mit der Reichweitensicherheit eines Hybridantriebes" kombinieren. Allerdings wird Mazda dabei den Wankelmotor nicht etwa wie bei den meisten PHEV-Modellen über ein Getriebe direkt seinen Kraft an die Räder weitergeben lassen, sondern ihn rein als Generator zur Stromproduktion nutzen. Und das, so war frühen Quellen zu entnehmen, überaus vibrationsarm und leise.



Mehr Infos wird Mazda am 13. Jänner verraten. Da soll die neue Antriebsvariante des Mazda MX-30 auf der Brüssel Motorshow erstmals in allen Einzelheiten vorgestellt werden.