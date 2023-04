McDonalds baut in allen Bundesländern aus

Bei McDonalds in Österreich lassen sich mittlerweile an 26 Standorten Verpflegung und Autoaufladen in der gleichen Pause verbinden. Gemeinsam mit Mer wird in den nächsten Jahren weiter ausgebaut

Das Osterwochenende steht vor der Tür und viele Österreicher nutzen die Gelegenheit für eine Reise. Geht es mit dem Elektroauto durch Tirol, kann die neue E-Ladestation bei McDonalds in Rum (zwischen Hall in Tirol und Innsbruck) zum Aufladen angesteuert werden. Der Burgerbrater liegt an der 171, offizielle Adresse ist die Kaplanstraße 3.



Kalorien und Kilowatt



In Zusammenarbeit mit dem europäischen E-Mobilitätsspezialisten Mer hat McDonalds nun österreichweit die Möglichkeit geschaffen, neben Kalorien auch Kilowatt aufzunehmen. Wer in den Ladepausen nicht zunehmen will: Hey, es gibt ja auch Kaffee beim Systemgastronomen. Aber, viel wichtiger: Mit Rum ist der Ausbau des Burger-Ladenetzes nicht beendet. WIe wir bereits 2021 berichtet haben, hat man ja große Ziele betreffend neuer Umwelt und Energiestandards bei McDonalds.



„Mit den bis heute getätigten Ladevorgängen an den Mer-Ladepunkten konnten 665 Tonnen CO2-Äquivalent eingespart werden – dies entspricht einer gefahrenen Strecke von rund 3.691.600 Kilometern oder mehr als 92 Erdumrundungen mit einem Verbrenner. Durch den Anschluss an die smarten Stromnetze der Zukunft, in Verbindung mit dem Ausbau erneuerbarer Energien, treiben wir gemeinsam die Energie- und Mobilitätswende in Europa voran“, meint Anton Achatz, Geschäftsführer der Mer Germany GmbH.



Jene Standorte mit Parkplatz, zumindest ein Großteil der hochfrequentierten, soll in den nächsten Jahren mit den besonders leistungsfähigen E-Schnellladestationen mit bis zu 400 kW ausgerüstet werden.