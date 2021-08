McDonalds glaubt an E-Mobilität

Letzteres wird dieses Jahr noch für die standorte Steyr (Eröffnung im Juli 2021), Hohenems und Eisenstadt (Wiedereröffnung im Oktober 2021) schlagend. Zudem werden noch in diesem Jahr die ersten zehn 150 kW starken Alpitronic Hypercharger mit zwei Ladepunkten an ausgewählten Standorten installiert, so der Systemgastronomie-Marktführer. Die besagten, besonders potenten 300kW-Charger sollen an hochfrequenten Standorten errichtet werden. Näher ins Detail geht McDonalds dabei zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Man rechnet aber bereits korrekterweise vor, dass an diesen Ladestationen sodann das Nachladen mit einer Reichweite von 300 km in gerade einmal 20 Minuten möglich sein wird. Also ca. so lang es eben dauert ein Menü zu bestellen und zu verputzen. Bzgl. der Neubauten erklärt der Fastfood-Riese, dass das Konzept rund um



"Elektromobilität wird sich in den kommenden Jahren als Technologie im Verkehrssektor durchsetzen. Wir unterstützen diese Entwicklung mit unserer E-Mobilitätsstrategie. Für unsere Gäste bedeutet die Partnerschaft mit Mer eine noch breitere Verfügbarkeit unseres E-Tankstellen-Netzwerks mit besonders schnellen Ladezeiten und einfacher Bedienbarkeit: Kurz Pause machen, einen Burger oder Cappuccino genießen und gleichzeitig in rund 15 Minuten das E-Auto aufladen wird demnächst in allen Restaurants mit Parkplatz möglich sein“, so Michael Öhler, Director Operations bei McDonald’s Österreich.



„Mit Mer werden die österreichischen McDonald’s Restaurants Teil eines europaweiten Ladenetzes, das durch die Verbindung von E-Mobilität mit dem Ausbau erneuerbarer Energien die Energie- und Mobilitätswende in Europa vorantreibt. Mit dem Ausbau der Ladeinfrastruktur und dem Anschluss an die smarten Stromnetze der Zukunft entwickeln wir Lösungen für die Herausforderungen unserer Zeit“, ergänzt Anton Achatz, Geschäftsführer der Mer Germany GmbH.



Darüber hinaus hat sich das Unternehmen als langjähriger klimaaktiv-Partner kürzlich auch für die Teilnahme am klimaaktiv Pakt 2030 qualifiziert. Das ambitionierte Ziel der Paktpartner ist die Reduktion ihrer CO2-Emissionen bis 2030 um mindestens 50 Prozent (Basis 2005). „Seit 2005 konnte durch die gesetzten Energieeffizienzmaßnahmen der Energieeinsatz pro Gast mehr als halbiert werden. Mit intelligentem Energiemanagement, nachhaltigen Technologien für Heizung, Raumlufttechnik und Beleuchtung, der optimalen Verwertung der im Restaurant anfallenden Ressourcen und nicht zuletzt mit dem Bezug von 100 Prozent Grünstrom sowie der Erweiterung der Photovoltaik-Eigenproduktion gehen wir diesen Weg konsequent weiter“, so Michael Öhler von McDonald’s Österreich.



