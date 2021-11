Mehr Stauraum beim Peugeot e-Boxer

Die Palette an batterieelektrischen Lieferwagen bis zu einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen wächst nicht nur. Es ist vor allem die Variantenvielfalt, die langsam in Fahrt aufnimmt. Und da ist der e-Boxer von Peugeot keine Ausnahme. Von ihm sind jetzt nämlich auch die Varianten mit langem Radstand als Stromer verfügbar.



Haico van der Luyt, Geschäftsführer von Peugeot Deutschland: "Mit der neuen und geräumigen Variante des e-Boxer vergrößert die Löwenmarke ihre elektrifizierte Modellpalette weiter. Wir können damit noch weiter auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden eingehen und ihnen eine weitere umweltbewusstere Mobilitätslösung anbieten."



In den Längen L3 und L4 ist der e-Boxer mit der 70 kWh Batterie ausgestattet. Sie ermöglicht eine Reichweite von bis zu 247 Kilometern nach WLTP.



Für die Dienstfahrten bietet der e-Boxer vielfältige Fahrerassistenzsysteme wie einen Toter-Winkel-Assistenten und eine Rückfahrkamera. Dazu gibt es die elektrisch einstellbaren und beheizbaren Außenspiegel sowie eine serienmäßige Klimaanlage.