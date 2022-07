Mehrheit der Premium-Kunden will ein Elektroauto

Insgesamt 80 Prozent der Fahrerinnen und Fahrer von Premiumautos in Deutschland wollen in den kommenden fünf Jahren auf ein Elektrofahrzeug umsteigen. Mit 66 Prozent möchte die Mehrheit von ihnen das Fahrzeug finanzieren und nicht direkt kaufen. Das ergab eine aktuelle Kantar-Umfrage im Auftrag von Mercedes-Benz Mobility.

Damit kommt Finanzierungs- und Mobilitätsdienstleistern eine tragende Rolle auf dem Weg zur Elektromobilität zu. Präferierte Partner sind in Deutschland mit 81 Prozent die Finanzdienstleister der Hersteller. Das beliebteste Instrument ist laut der Studie nach wie vor die Finanzierung (46 Prozent), gefolgt von Auto-Abonnements und dem Fahrzeugleasing.



"Wir sehen einen klaren Schub in Richtung Elektromobilität und den Wunsch nach mehr finanziellem Spielraum bei den Fahrzeugnutzern. Die Studie bestätigt damit unsere Strategie, mit flexiblen Finanzierungsmöglichkeiten den Weg zu grüner Mobilität zu ebnen", sagte Franz Reiner, Vorstandsvorsitzender der Mercedes-Benz Mobility AG.



Etwa ein Drittel (38 Prozent) der Befragten in Deutschland gibt an, dass sie online ohne persönliche Beratung keinen Finanzierungs- oder Leasing-Vertrag abschließen würden. Rund die Hälfte (47 Prozent) dieser Personen wären mit einem Berater jedoch wiederum bereit für den Abschluss eines Online-Vertrages.



Für digitales Bezahlen aus dem Auto heraus ("In-Car-Payment") bestehen für 27 Prozent der Befragten in Deutschland Vorbehalte mit Blick auf Datensicherheit und Datenschutz, die allerdings vor allem durch Aufklärung über die Sicherheit des Systems verringert werden könnten. Den größten Vorteil des In-Car-Payments sehen die Studienteilnehmer trotz ihrer Bedenken im deutlichen Zugewinn an Komfort und Entlastung im Alltag.