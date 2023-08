Mercedes-Benz GLC 300 e 4Matic im Test

Wie beliebt Kompakt-SUV wirklich sind? Bei Mercedes gibt es darauf eine eindeutige Antwort: Beliebter als alles andere, denn global betrachtet, gibt es keinen anderen Wagen aus der Sternenflotte, der sich besser verkauft als der GLC. Die Neuauflage sollte sich also keine Patzer erlauben, was sie auch nicht tut. Alleine von den Plug-in-Hybriden gibt es derer mittlerweile drei. Was sie alle eint, ist Allradantrieb und eine theoretische rein elektrische Reichweite von 130 Kilometern. Der 300 de kombiniert das alles dann mit 269 Diesel-PS, beim 400 e sind es 252 Benzinerpferde, und beim 300 e – den wir hier vor uns haben – immerhin noch 204.