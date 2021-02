Mercedes C63 wird Vierzylinder-Hybrid

Nächster C63 verliert den grandiosen V8

Es wurde schon lange vermutet, nun ist es offiziell: der nächste Mercedes-AMG C63 aus der Generation W206 verliert den V8-Motor und wird stattdessen einen Vierzylinder samt Plug-in Hybrid-Power unter der Haube haben.

Im April 2018 überraschte der damalige AMG-Chef Tobias Moers (jetzt CEO von Aston Martin) viele mit der Ankündigung, dass die nächste Generation des C63 einen Hybrid-Antrieb nutzen werde. Der Grund? "Strenge Regularien" zwingen die Jungs und Mädels aus Affalterbach zum Sprung auf den Elektrifizierungs-Zug. Das nächste Kapitel dieser Geschichte wurde im Oktober 2019 geschrieben. Da behauptete ein Gerücht, der neue C63 würde die Hälfte seiner Zylinder verlieren. Und nun ist es also offiziell ...



In einem Interview mit Car and Driver verriet C-Klasse-Chefingenieur Christian Früh wichtige Details über den Antrieb der gesamten W206-Serie - also der neuen C-Klasse, die übrigens am 23.02.2021 ihre Premiere feiern wird. Zum einen wird auch nie neue Generation der C-Klasse auf einer Hinterradantriebs-Architektur basieren. Konkret der aus der S-Klasse, einfach weil "es unmöglich ist, diese Art von Handling und Balance mit einer Frontantriebsplattform zu erreichen." So weit, so gut.



Die nächste Nachricht war weniger "gut" - zumindest aus Sicht von Auto-Narren, die auf fetten Sound stehen: Sämtliche Modelle der neuen C-Klasse werden über Vierzylinder-Versionen verfügen - und ja, das inkludiert die AMG-Versionen, also sowohl den C43 (oder C53 - je nachdem, wie man ihn eben benennen wird) und auch das Top-Modell, den C63, der laut C&D mehr als 500 PS haben wird.



Ebenfalls wird die neue C-Klasse ausnahmslos mit Automatik zu haben sein. Schalter wird es keine mehr geben. Außerdem wird Daimler-Fanatiker freuen zu hören, dass ausschließlich Mercedes-eigene Motoren verbaut werden sollen - nichts mehr also mit Renault-Ware unter der Haube.



Ebenfalls bestätigt hat Früh in diesem Interview übrigens, dass Mercedes in der neuen C-Klasse auf E-Turbolader setzen wird. Damit sind die W206er vermutlich die zweiten Autos, die diese Technik bei Mercedes überhaupt verwenden. Die ersten werden wohl die kommenden Über-Drüber-Mega-Versionen des AMG GT 4-Türers, vulgo GT73e, sein.