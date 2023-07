Mercedes EQC: Konzept-Fahrzeug auf der IAA

Es ist quasi ein offenes Geheimnis, dass Mercedes seine Elektro-Palette, nach dem Erstlingswerk, das wir heute noch als EQC in den Schauräumen finden, von oben nach unten erweitert. Los ging es also mit dem Flaggschiff EQS samt SUV-Derivat, es folgte die "Quasi-E-E-Klasse" samt SUV-Derivat und als logische Konsequenz steht uns nun ein vollelektrisches Modell auf C-Klassen-Niveau ins Haus. Und eben dieses wird Mercedes-Benz in Studienform auf die IAA nach München mitbringen - genauer gesagt: in den Mercedes-Benz-Pavillon auf dem Apothekenhof der Münchner Residenz. Der Apothekenhof ist der Veranstaltungsort für den "Open Space" der Sterne-Marke. Dort können Besucher vom 5. bis 10. September 2023 die gesamte Bandbreite des aktuellen und zukünftigen Portfolios von elektrischen und elektrifizierten Fahrzeugen aller Marken des süddeutschen Konzerns begutachten; und eben auch das neue Konzeptauto.



Dieses wird Berichten zufolge auf der Plattform MMA (Mercedes Modular Architecture) basieren, die für kleine bis mittlere Stromer gedacht ist und soll das erste Modell der Stuttgarter werden, das unter der Marke "Entry Luxury" firmiert; also deren Einstieg in die E-Mobilität. Ersten Infos und dem veröffentlichten Teaser-Bild folgend (das wir uns unten erlaubt haben, deutlich aufzuhellen, damit mehr Details sichtbar werden) dürfen wir uns ein Auto im Format des aktuellen CLA erwarten, das Design-technisch durchaus etwas weiter von EQE und EQS, die sich ja über weite Strecken zum Verwechseln ähnlich sehen, abrückt. Und weil es eben ein Einstiegsmodell sein soll, dürfte das auch auf so manch technische Grundsätze zutreffen. Wir erwarten für den dann rund 4,7 Meter lange Viertürer also beispielsweise klassische Türgriffe statt der versenkbaren von EQE und EQS.



In Sachen Technik wird gemunkelt, dass der neue EQC (das aktuelle SUV wird bei dessen Erscheinen sodann vermutlich entweder vom Markt genommen oder, der aktuellen Nomenklatur bei Mercedes angepasst, in EQC SUV umbenannt) de facto die Serienversion des EQXX werden könnte. Also von dem Konzeptauto, das einst mühelos über 1.000 Kilometer zurücklegte. Solche Fabelwerte darf man vom neuen Serienauto freilich nicht erwarten, wohl aber erneute Fortschritte in Sachen Effizienz. Das Debüt des Konzeptautos ist also jedenfalls für diesen September geplant, die Serienversion sollte sodann frühstens 2025 in den Schauräumen stehen.