Mercedes EQS Update-Paket 2024

Bei der EQ-Familie von Mercedes ist es wie bei vielen anderen Elektroautos: Da wird nicht erst auf die nächste Modellpflege gewartet, wenn es Updates gibt, schneller als von früher gewohnt fließen kleine Verbesserungen in die Serienmodelle. Wenn aber einiges zusammenkommt, kann man doch wieder groß aufzeigen und darauf hinweisen. So wie beim Luxusmodell EQS jetzt: Mercedes spricht in dem Fall von einem umfangreichen Update, das sich nicht zuletzt optisch deutlich bemerkbar macht!



Die Stuttgarter packen eine größere Batterie ins Auto: Mit 118 statt 108,4 kWh steigt die Reichweite nun beim EQS 450 4Matic um mehr als 11 Prozent. Stolz ist man auf den EQS 450+, der mittlerweile die 800-Kilometer-Marke knacken kann (WLTP: 683-814).



Wer zieht mit seinem EQS schwere Lasten? Hm, auch wenn wir noch nie so einen Luxusdampfer mit Wohnwagen hintendran gesehen haben und die 750 Kilogramm für die Gartenabfälle schon bisher gereicht haben – eine Neuheit sind dei 1.700 Kilogramm Anhängelast, die künftig bei den 4Matic-Modellen (auch beim EQE!) möglich sind.



Dass die Rekuperation die Bremsscheiben schon, wissen wir. Dass nicht benutzte Bremsscheiben Probleme machen, auch. Hier legt Mercedes mit einer Pflegefunktion nach: Die Scheiben werden immer wieder von selbst leicht angelegt, damit etwa kein Rost entsteht.

Automatischer Spurwechsel nun auch in Europa



So, nun zum Stern: Electric Art Line nennt sich der Look mit der neuen Kühlermaske, die mit horizontalen Streben an klassische Grills erinnert. Kombiniert wird das eben mit einem stehenden Stern, wie sich Mercedes eben in die Hirne aller Nicht-Genz-Z-ler eingebrannt hat.



Hinten sitzen ist in dieser Klasse schon ein Thema, man lässt sich schließlich gern chauffieren. Hier wurde auf mehr Komfort als bisher geachtet und das Fondkomfort Paket Plus mit Executive Sitzen als Option lanciert. Abgeschrägte Fußablagen zwischen den Schienen des Vordersitzes sind ebenso inkludiert wie der nach vorn klappbare Beifarersitz und die Lehnenverstellung (bis 38 Grad) der Fondlehne.



Bei den Fahrassistenzsysteme kommt es zu einer intelligenten Weiterentwicklung mit dem automatischen Spurwechsel, der nun auch in Europa angeboten wird. "Der Automatische Spurwechsel wird auf Autobahnen mit zwei baulich voneinander getrennten Richtungsfahrbahnen mit einer vorgegebenen Geschwindigkeitsbeschränkung von noch nicht mehr als 140 km/h unterstützt. Bei den EQS Modellen des Änderungsjahrs 2024 ist die Funktion ab Werk installiert", so Mercedes.