Mercedes bringt die S-Klasse als Plug-in-Hybrid

Kinder, wie die Zeit vergeht. Mercedes bringt mittlerweile schon die vierte Generation ihres Hybridantriebs an den Start. Und zwar ganz oben, in der S-Klasse. Der neue S 580 e wird mit kurzem und langem Radstand angeboten, und wenn man sich die Eckdaten ein wenig näher ansieht, vergisst man schnell die früheren Probleme der Plug-in-Hybrid, bei denen lange Zeit die Nachteile die Vorteile überwogen: Viel Gewicht, kaum E-Reichweite.



Nun aber tönt es aus den Marketingabteilungen von Untertürkheim: "Mit einer elektrischen Antriebsleistung von 150 PS und einer rein elektrischen Reichweite von über 100 Kilometern kann der S 580 e in vielen Fällen ohne Einsatz des Verbrennungsmotors unterwegs sein." Die Reichweite habe sich damit im Vergleich zum Vorgänger mehr als verdoppelt, was in der Tat beeindruckend ist. Die Basis des Hybridantriebs ist der bekannte Sechszylinder-Reihenmotor mit 270 kW/367 PS. Rein elektrisch ist der S 580 e bis zu 140 km/h schnell.



Der Gepäckraum des Plug-in-Flaggschiffs besitzt keine Stufe mehr und bietet eine Durchlademöglichkeit. Serienmäßig ist ein 11-kW-Lader an Bord, für das Schnellladen mit Gleichstrom ist ein 60-kW-Lader verfügbar. "Selbst bei entleerter Batterie ist damit eine volle Aufladung in rund 30 Minuten realisierbar", so ein Sprecher.



Im Rahmen des neuen Modelljahrs hat sich Mercedes auch gleich dazu entschlossen, eine kleine Mopf durchzuführen und die Ausstattung ihres Flaggschiffs ein wenig aufzuwerten Die E-Active Body Control ist jetzt verfügbar. Dazu neue, vom Maybach bekannte Sicherheits- und Komfort-Optionen wie der MBUX Interieur-Assistent und der Gurtbringer für den Fond.