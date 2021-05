Mégane E-Tech Electric erster Renault mit neuem Logo

Premiere bereits 2022

Bis 2025 will Renault 14 neue Modelle lancieren, davon sieben batterieelektrische. Den Anfang macht nächstes Jahr der Mégane E-Tech Electric, der auch der Zeremonienmeister des neuen Markenzeichens sein wird.

Es ist ein ambitionierter Plan, den die Pariser sich aufgelegt haben. Erst Anfang dieses Jahres hat der Neo-Renault-Boss Luca de Meo seinen Strategieplan “Renaulution” vorgestellt. Da ging es vor allem um die starke Neuausrichtung des Konzerns, aber auch darum, welche neuen Modelle es geben wird. Hübsche Bilder eines kleinen E-Mobils im Look des ersten Renault 5 gingen um die Welt, und wir wollen jetzt einmal davon ausgehen, dass dieser auch genau so gebaut werden wird.



Bei den Zahlen, was wann wie geplant ist, wurde de Meo aber schon konkreter. Bis 2025 wird es gleich 14 neue Modelle geben. Die Hälfte davon soll rein elektrisch unterwegs sein. Ein durchaus notwendiger Plan, wenn man bedenkt, dass die Franzosen planen, bis 2030 neun von zehn Autos mit batterieelektrischem Antrieb auszuliefern.

Jedenfalls geht es nächstes Jahr mit dem Premierenfeuerwerk endlich los. Und zwar mit dem Mégane E-Tech Electric, der auch gleich zwei weitere Dinge einführen wird. Eine neue Designsprache, wobei man sich hier noch etwas zugeknöpft gibt, was das genau zu bedeuten hat. Und er bekommt als erster Renault das neue Markenlogo spendiert: natürlich unverkennbar der klassische Rhombus, aber graziler gezeichnet.



Was wissen wir sonst noch über den kommenden Stromer? Leider recht wenig. Der Innenraum soll nicht nur hochwertig aussehen sondern sich auch so anfühlen. Zudem verspricht Renault neue und großzügig dimensionierte Touchscreens und Displays sowie “innovative Bordsysteme”, was genau man sich darunter jetzt auch vorstellen mag.