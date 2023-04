Mini Concept Aceman mit digitalem Begleiter

Als Maskottchen ist die Englische Bulldoge Spike bereits seit 2001 aktiv. Sie begleitete des Debüt des modernen Mini, nachdem sie als perfekte tierische Entsprechung des Fahrzeugs schien: Kompakt, kraftvoll, mit einnehmendem Wesen und vor allem very british. „Mini wird immer für Emotionen und besondere Erlebnisse stehen“, sagt Oliver Heilmer, Leiter Mini Design. „Deshalb überführen wir Spike jetzt als digitalen Charakter in die Zukunft. Und er ist nicht nur ein Designelement, sondern wird zu einem charakterstarken Begleiter der User Experience.“



Unter anderem im OLED-Display zu Hause



Gezeigt wird das Konzept auf der Shanghai Auto Show (18. bis 27. April 2023), wo auch ein großformatige Hunde-Skulptur auf den neuen Begleiter aufmerksam macht. Als Zuhause des Hundes im vollelektrischen Mini Aceman Concept wurden das kreisrunde OLED-Display und die Armaturentafel gewählt. Dort führt die Bulldogge als intelligenter persönlicher Assistent durch das Bedienkonzept. Wir stellen uns das jetzt in den Grundzügen einmal so ähnlich vor, wie es Nio mit seiner künstlichen Inteligenz Nomi vorgemacht hat.



Konkrete Aufgaben von Spike nennt Mini noch nicht, er soll aber ein "vielseitiger Companion für die Mini Community" werden – nicht nur im Fahrzeug. Der digitale Hundecharakter dient zur emotionalen Verbindung zwischen Mensch und Fortbewegungsmittel.