Mini-Facelift für Volvo C40 und XC40 Recharge

Zudem fährt der C40 Recharge in einer zusätzlichen Antriebsvariante vor: Zusätzlich zum Allradler ist künftig ein Einstiegsmodell mit 170 kW/231 PS starkem Elektromotor und Frontantrieb im Angebot, das wir seit September 2021 so bereits aus dem XC40 Recharge kennen. Der 69-kWh-Akku sorgt hier für eine WLTP-Reichweite von bis zu 423 Kilometern. "An Schnellladestationen lässt sich der Akku binnen 32 Minuten von zehn auf 80 Prozent aufladen", so die Schweden. Der Einstiegspreis für den Volvo C40 Recharge Pure Electric liegt in Deutschland bei 48.850 Euro. In Österreich startet der Coupé-Crossover nun bei 52.650 Euro.



Neu ist auch die Angebotsstruktur, die ab dem Modelljahr 2023 für alle Volvo-Modelle gilt. Damit soll der Konfigurationsprozess im Internet vereinfacht werden: Kunden können aus mehreren Ausstattungsstufen wählen und diese um Wunsch-Optionen ergänzen. Der Hintergrund: Mit der Konzentration auf vorselektierte Varianten will die schwedische Marke die Preistransparenz erhöhen und die Komplexität des Modellangebots reduzieren.