Über den Preis ist bislang noch nichts bekannt, aber Mini sagt, dass nur Änderungen am Fahrzeug vorgenommen werden, die reversibel sind. "Der schonende Umgang mit dem historischen Erbe ist ein wichtiger Bestandteil des Konzepts." heißt es in der Pressemeldung. Passend dazu werden die ausgebauten Verbrennungsmotoren allesamt gekennzeichnet und durch das verantwortliche Team im MINI Werk in Oxford eingelagert, sodass sie jederzeit wieder verbaut werden können, sollte der Besitzer in Zukunft wieder auf den ursprünglichen Verbrennungsmotor umsteigen wollen.



Vor allem aber verspricht Mini, dass das den Mini ja so besonders machende Gokart-Feeling nicht verloren gehen soll. Die Fahrleistungen dürften sich im Vergleich zu einem klassischen Mini jedenfalls spürbar verbessern, schließlich verfügt der Mini Recharged über einen 120 PS (90 Kilowatt) starken Elektromotor und schafft den Paradesprint von 0 auf 100 in rund neun Sekunden. Das ist immerhin drei bis vier Sekunden schneller als ein Serien-Mini.



Über die Batteriekapazität wurden noch keine Angaben gemacht, aber Mini gibt die voraussichtliche Reichweite bei einer vollen Ladung mit rund 160 Kilometern an. Die Ladeleistung beträgt bis zu 6,6 kW. Besonders stolz ist der Hersteller darauf, dass das zentrale Kombiinstrument auf dem Armaturenbrett in seiner ursprünglichen Form beibehalten wurde, nun aber Informationen über die Antriebstemperatur, die gewählte Fahrstufe, die Reichweite und die Geschwindigkeit anzeigt. Als einen der Hauptvorteile des Fahrzeugs nennt Mini, dass der wiedergeborene Klassiker in Stadtzentren gefahren werden kann, in denen Autos mit Verbrennungsmotor verboten sind.