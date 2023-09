Nach München nun New York. Beim Panel „Driving Forward: The Transforming of Future Mobility“ wurde das 4,43 Meter lange BEV präsentiert.

Nach München nun New York. Beim Panel „Driving Forward: The Transforming of Future Mobility“ wurde das 4,43 Meter lange BEV präsentiert.

Mini mit Maxi-Modell in New York

"Ich war noch niemals in New York..." konnte der Mini Countryman E nicht lange singen. Denn bald nach der IAA Mobility in München (Europapremiere) feierte das größte Modell der Marke seinen ersten Auftritt in Nordamerika im Rahmen der Climate Week NYC. Urban-X, eine von Mini gegründete Start-up-Plattform, hatte dort zu einem Panel geladen.



Das neue, 4,43 Meter lange, Modell gilt als wichtiger Baustein für die Ambitionen von Mini, bis 2030 rein elektrisch zu werden. Neben dem E-Antrieb bemühen sich recyceltes Polyester im Cockpit und Leichtmetallfelgen aus 70 Prozent Sekundär-Aluminium um Nachhaltigkeit.

Der Radstand ist im Vergleich zum bisherigen Countryman gewachsen, bietet mit 2,69 Meter Länge mehr Komfort für die Insassen. Zwei Leistungsstufen kommen ins Angebot: 204 PS (250 Nm) und 313 PS (494 Nm). Die starke Version trägt den Allradzusatz "SE All4" und läuft 433 Kilometer weit mit einer Batterieladung, das 2WD-Modell weist eine Reichweite von 462 Kilometer auf.



Erstmals findet ein Sprachassistent ("Hey Mini!") ins Cockpit, wie gewohnt finden sich darin auch klassische Toggle-Schalter und eine JCW-Ausstattung ist ebenso im Programm. Bis 60 km/h ist teilautomatisiertes Fahren dank zusätzlicher Assistenzsysteme möglich. Ein Trailer Assist für das Einparken mit Anhänger ist serienmäßig.



Die Markteinführung in Österreich erfolgt im Frühjahr 2024.