Mit Revibe wird es günstiger

Das Elektroauto im Abonnement bekommt bei Anbieter Vibe einen neuen Twist, denn mit Revibe gibt es geprüfte gebrauchte Stromer zu günstigeren Konditionen. Wie gewohnt handelt es sich um ein Abo all-inclusive, was bedeutet: Wartung, Versicherung, Verschleißteile und alle weiteren Kosten sind durch die monatliche Summer abdeckt. Gerade für Firmen zählt diese volle Transparenz. „Wir bei Vibe streben danach, der führende Anbieter für nachhaltige Mobilitätslösungen in Europa zu werden. Unser Ziel ist es, den Übergang zur Elektromobilität zu beschleunigen, indem wir flexible, umweltfreundliche und kosteneffiziente Alternativen zum traditionellen Fahrzeugkauf und -leasing anbieten.“, sagt Martin Rada, Managing Director bei Vibe.



Schlüsselfrage der Elektromobilität



Die Einführung von Revibe sieht Gesellschafterin Lisa Ittner (früher Geschäftsführerin) so: „Damit schaffen wir einerseits eine ressourcenschonende und transparente Weiterverwertung und andererseits ein besonders attraktives Angebot für Menschen und Unternehmen mit einer besonderen Budgetorientierung.“ Revibe sei die Antwort auf eine der Schlüsselfragen der Elektromobilität, nämlich: Wohin mit der steigenden Zahl an gebrauchten Stromern? „Wir haben heute schon mehr als 2.500 E-Autos im Abo, das Interesse daran steigt täglich und immer mehr Modelle kommen auf den Markt. Zudem werden die Menschen immer routinierter im Umgang mit der Technik und dem planen der Batteriereichweite“ meint Rada. Der Schritt zu den Gebrauchten war somit nur ein kleiner.



Übrigens: Am 28. Juni eröffnet Vibe einen neuen Standort in der Ligusterstraße 4 in 4600 Wels.