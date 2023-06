Mit Second-Life-Batterien als Pufferspeicher

Der Standort des neuen charging hub in Salzburg grenzt an die Mooncity, die in unmittelbarer Nähe die perfekte Infrastruktur biete, um das Laden kundenfreundlich und angenehm zu gestalten und ein Ladeerlebnis zu schaffen, so das Unternehmen. „Für den Erfolg der E-Mobilität ist der zügige Ausbau der Ladeinfrastruktur in Europa und weltweit entscheidend. Das verstehen wir als gemeinsame Aufgabe von Politik und Wirtschaft. Mit den Audi charging hubs bieten wir daher ein ergänzendes Angebot zur öffentlichen Ladeinfrastruktur“, so Audi Vorstandsvorsitzender Markus Duesmann.



Mit dem Audi charging hub wolle man den Kunden einen Ersatz für Heimladestationen im urbanen Raum bieten, erklärt Ralph Hollmig, Projektleiter charging hub Audi AG: "Das fängt bei den einfachen Dingen an, wie beispielsweise der Überdachung." Wichtig sei dem Unternehmen dabei auch die Nachhaltigkeit. So biete das Konzept die Möglichkeit, den Strom zu jenen Zeiten einzukaufen, wenn er den geringsten CO2-Fußabdruck habe, so Hollmig. Man habe auch schon weitere Standorte in Österreich im Blick, wolle vorerst aber die Entwicklungen am Standort in Salzburg beobachten und analysieren.

Second-Life-Batterien im Einsatz



Im Gegensatz zu anderen Schnellladestationen benötigt der Audi charging hub keinen Mittelspannungsanschluss. Ermöglicht wird das durch modulare Containerwürfel, sogenannte Ladecubes, deren Innenleben aus Second-Life-Batterien besteht, die aus Erprobungsfahrzeugen von Audi stammen. Solarzellen auf dem Dach versorgen den charging hub zusätzlich mit grüner Energie. Der Audi charging hub in Salzburg bietet vier Ladepunkte, die dank des Pufferspeichers konstantes Laden mit jeweils bis zu 320 kW Ladeleistung möglich machen.



„Wir freuen uns, den Audi charging hub in Salzburg als vierten Standort weltweit eröffnen zu können“, sagt Thomas Beran, Markenleiter Audi Österreich. „Flexible und premiumgerechte Schnellladeinfrastruktur im städtischen Raum wird aufgrund des steigenden Elektroanteils bei Kraftfahrzeugen immer wichtiger."



Barrierefrei und offen für alle Karten



Ein barrierefreier Zugang war bei der Konzeption des charging hubs laut Audi ein wichtiges Anliegen. So lassen sich die Bezahlterminals per Knopfdruck auf rollstuhlgerechte Höhe fahren und auch die Ladekabel sind an einem innovativen Schwenkarm montiert, sodass der Ladestecker ohne großen Kraftaufwand an jede Stelle des Fahrzeugs bewegt werden kann.



Der charging hub wird nicht nur Audi Fahrerinnen und Fahrern offenstehen. Markenunabhängig kann jedes Elektroauto geladen werden, das über einen CCS-Ladeanschluss verfügt. Für Audi Kundinnen und Kunden gibt es aber zusätzlich die Möglichkeit zu einer Vorabreservierung eines Ladeslots.